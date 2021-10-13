В Петербурге скончался мужчина, упавший с машиной в яму с кипятком

Автомобилиста доставили в больницу 22 февраля в крайне тяжелом состоянии.

Мужчина, пострадавший при падении машины в зону прорыва теплотрассы на улице Лени Голикова, скончался. Об этом сообщили в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Автомобилиста доставили в больницу 22 февраля в крайне тяжелом состоянии. Его доставали через окно машины, которая провалилась в яму. Прокуратура Кировского района в тот же день начала проверку по факту инцидента.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" выражает глубочайшие соболезнования родственникам и близким и проводит работу по оказанию необходимой помощи. Родственникам будет произведена выплата страхового возмещения, в частности 2 миллиона рублей в связи со смертью потерпевшего.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Ида Смирнова)