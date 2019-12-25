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Водитель, получивший ожоги на Лени Голикова, находится в тяжелом состоянии
Сегодня, 11:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Водитель, получивший ожоги на Лени Голикова, находится в тяжелом состоянии

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Во время аварии на трубопроводе, Mercedes провалился на глубину 1,5 метра.

Водитель иномарки, упавшей в яму на месте прорыва трубы с кипятком на улице Лени Голикова, находится в тяжелом состоянии. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник.

Во время аварии на трубопроводе, Mercedes провалился на глубину 1,5 метра. По предварительной информации, 63-летнего водителя вытаскивали через окно.

Инцидент произошел ночью 22 февраля. Прокуратура Кировского района проводит проверку по факту падения автомобиля в яму для ремонта теплосетей.

Фото: Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

Теги: лени голикова, прорыв трубы, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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