В Петербурге сформировали автобусные маршруты

Власти города хотят избавиться от маршруток и поэтому занялись развитием социально-ориентированных рейсов.

В среду, 11 марта, стало известно о том, что власти Петербурга уже сформировали автобусные маршруты. Об этом сообщает СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Известно, что Смольный сформировал уже 27 закупок с автобусными маршрутами . Отмечается, что совсем скоро они появятся на сайте госзакупок. В настоящее время, город уже закупил 248 маршрутов, которые будут проходить в центре Петербурга и в районах новостроек.

Напомним, что Александр Беглов намерен заменить коммерческий транспорт на социально-ориентированные рейсы. Соответствующую реформу обсудили ещё в прошлом году на заседании постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству. Чиновники отметили, что транспортная реформа в Петербурге обойдется в 11,3 млрд рублей. Такую сумму запросил в бюджет комитет по транспорту. В петербурге планируется также устанавить единый тариф на перевозку.На это власти Петербурга выделят 1,9 миллиарда рублей.

Ранее мы сообщали о отм, что в Петербурге введут новую систему "проездной на час".

Фото:Piter.TV