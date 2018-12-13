Серийный жалобщик потребовал убрать остекление с лоджий и балконов в доме на Культуры

Он заявил, что остекление не было согласовано и портит облик культурной столицы.

Собственники квартир дома на проспекте Культуры начали массово получать иски от управляющих компаний с требованием убрать незаконное остекление с лоджий и балконов. Головную боль хозяевам жилья создал один из активистов, постоянный пользователь портала "Наш Санкт-Петербург". Об этом пишет "Фонтанка".

Мужчина заявил, что остекление не было согласовано с Комитетом по градостроительству и архитектуре и вообще портит облик культурной столицы. Не смотря на кажущуюся абсурдность ситуации, петербуржец прав.

Ответственные лица добросовестно среагировали на жалобы. Собственник одной из квартир получил предписание от "ЖКС №2 Выборгского района" с требованием провести демонтаж остекления. Коммунальщики сообщили, что любое изменение в фасаде здания должно быть согласовано с КГА. В случае невыполнения требований жилкомсервис грозился подать в суд — и сдержал обещание. Аналогичные истории произошли с другими жильцами дома.

Стоит отметить, что с конца марта 2016 года от некого Александра С. поступило 4137 обращений на портал "Наш Санкт-Петербург". Это в среднем по 3-4 заявки в день без перерыва на выходные и праздники. В частности, он жаловался на ямы на дорогах, незаконные вывески, остекление балконов, кондиционеры и спутниковые тарелки.

Ранее мы писали, что "ПетербургГаз" пожаловался в УФАС на фирму-двойника.

Фото: gorod.kis.gov.spb.ru