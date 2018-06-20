"ПетербургГаз" пожаловался в УФАС на фирму-двойника

Дело о нарушениях закона о защите конкуренции рассмотрит суд.

"ПетербургГаз" подал исковое заявление на компанию "двойника". Юристы организации обнаружили, что в Северной столице действует фирма под названием "ПетробурГаз". У организаций даже похожи номера телефонов. Теперь вопрос о защите конкуренции будет рассматривать судебная инстанция.

Отметим, что первое заседание назначено на 25 апреля. Жалоба от "ПетербургГаз" изначально поступила в антимонопольное ведомство. По признакам нарушения возбуждено уголовное дело. По мнению надзорного ведомства, сходство в названии и номерах для связи произошло не случайно, а ради "смешения деятельности" в восприятии потребителей.

Отметим, что компания "ПетробурГаз" существует с февраля 2019 года, а ранее фирма имела другое наименование.

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Фото: Piter.tv