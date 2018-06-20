Лужский комбикормовый завод пытаются обанкротить

Предприятие должно москвичам несколько миллионов рублей.

Московская организация направила исковое заявление в отношении Лужского комбикормового завода о признании его банкротом. Данные размещены в картотеке московского арбитражного суда. Заявление подано от второго апреля. Там представлены сведения о том, что предприятие в течение полугода не может рассчитаться за поставку добавок на сумму в 2,5 миллиона рублей. На данный момент дата рассмотрения дела не назначена.

Лужская фабрика является одной из старейших в Ленинградской области. Она начала работу в 1987 году. Там размещена площадка с крупнейшем в регионе элеватором. Рабочие создают комбикорм для деревенских животных: коз, кур, овец, коров, кроликов и других. В 2009 году завод получил правительственную премию за качество продукта.

Фото: Piter.tv