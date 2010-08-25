В Петербурге сейсмологи зафиксировали толчки у "Северного потока"

По словам Крумпана, это не тектонические события. Это не землетрясение. А что там было искусственное, я не берусь сказать. Что-то было, связанное с человеческой деятельностью, что-то типа взрывов.

Петербургские сейсмологи зафиксировали в Финском заливе рядом с газопроводом "Северный поток" сейсмособытия. Начальник сейсмической станции "Пулково" Владимир Крумпан связывает их с человеческим фактором. Об этом во вторник, 25 октября, пишут РИА "Новости".

По словам Крумпана, это не тектонические события. Это не землетрясение. А что там было искусственное, я не берусь сказать. Что-то было, связанное с человеческой деятельностью, что-то типа взрывов, по-видимому, может, какие-то строительные работы, может быть, фарватер расчищают или ещё что-нибудь.

Днем ранее эти же сейсмособытия зафиксировал финский Сейсмологический институт. Речь идёт о толчках в районе Приморска и Выборга, которые произошли 20 и 21 октября в промежутке с 12:35 до 18:32 мск.

Фото: Piter.tv, seismo.helsinki.fi