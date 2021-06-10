Солнечное затмение в Петербурге: петербуржцы делятся фото в соцсетях

Это явление можно увидеть и в Петербурге, но только до 14:37.

Сегодня, 25 октября, произошло частичное солнечное затмение. Это явление можно увидеть и в Петербурге, но только до 14:37. В Северной столице луной покроется 59,7% солнца.



Астрономическое явление в общей сложности продлится 2 часа и 22 минуты. Оно началось в 12:15 и достигло пика в 13:27. Напоминаем, что нельзя смотреть на солнечное затмение просто в темных очках, глаза должны быть более защищены. Посмотреть можно через черно-белую непроявленную пленку, специальный фильтр, специальные очки. Собрали для вас самые интересные фотографии частичного солнечного затмения в Петербурге.

Фото: Gialense / Instagram

Фото: ВКонтакте / ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России

Фото: Telegram / Aurora Hunters (Andrey)

Фото: Telegram / Aurora Hunters (Анна Андреевна)

Фото: Telegram / Aurora Hunters (Julia)

Фото: Telegram / Aurora Hunters (Konstantin)

Фото: Telegram / _topotkotov

Главное фото: Михаил Леус. Погода от шефа