На востоке Ленобласти ночью 26 октября ожидается мокрый снег и до -4 градусов

В большинстве остальных районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 26 октября, ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, на востоке ночью местами мокрый снег, слабый гололед. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью на западе 0...+5., на востоке -4...+1 градус, днем +3...+8 градусов, на западе до +10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv