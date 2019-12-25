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На востоке Ленобласти ночью 26 октября ожидается мокрый снег и до -4 градусов
Сегодня, 16:07
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На востоке Ленобласти ночью 26 октября ожидается мокрый снег и до -4 градусов

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В большинстве остальных районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь.

Согласно ежедневному прогнозу по Ленинградской области от ФГБУ "Северо-Западное УГМС", в среду, 26 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. 

В большинстве районов пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, на востоке ночью местами мокрый снег, слабый гололед. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью на западе 0...+5., на востоке -4...+1 градус, днем +3...+8 градусов, на западе до +10 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Фото: МЧС; Piter.tv

Теги: октябрь, погода
Категории: Лента новостей,

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