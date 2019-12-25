В Петербурге с 1 июня еще 57 автобусных маршрутов начнут работать без кондукторов

Окончательно реформа завершится в середине лета.

В Петербурге с 1 июня начнет второй этап транспортной реформы. В городе появятся новые остановки общественного транспорта, а коммерческие автобусы заменят на социальные.

Как сообщили в комитете по транспорту, в разных районах города будут открыты 20 новых маршрутов, изменятся трассы 12 автобусов, закроются 1 социальный и 31 коммерческий автобусный маршрут с полной заменой другим социальным транспортом.

Так, например, вместо маршрутки К-16(К-53А) запустят автобус №253. К-28к уберут, так как ее маршрут дублирует автобус №28. Такая же ситуация с К-32. Помимо замены уже существующими маршрутами на линию выйдут новые №222 и №230.

В 57 автобусных маршрутах не будет кондукторов. Пассажиры будут самостоятельно оплачивать проезд с помощью электронной карты или билета с QR-кодом. Речь идет о следующих маршрутах: автобусы №№ 1Л, 2Л, 17, 23, 28, 37, 48, 52, 62, 66, 68А, 70, 71, 97, 98, 103, 116, 135, 138, 139, 145Б, 147, 150, 155, 160, 174, 175, 188, 197, 201, 202, 204, 205, 219, 239, 240, 241, 249, 252, 253, 256, 258, 273, 288, 294, 297, 325, 331, 335А, 336, 337, 337А, 343, 347, 348, 349, 352, 360, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 373, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 390, 396А, 438, 438з, 469, 469А, 475, 475А, 481, 482, 482В, 484, 485, 489, 494, 545, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686.

Все изменения можно посмотреть здесь.

III этап реформы должен начаться 15 июля.

Петербуржцев приглашают стать волонтерами во время второго этапа транспортной реформы.

Фото: Piter.tv