В Петербурге росгвардейцев могут направить охранять территории 10 городских больниц

Однако пока такой необходимости не возникало.

Росгвардейцев в Петербурге могут привлечь к охране 10-ти городских стационаров. Об этом 6 апреля сообщил "Петербургский дневник".

На данный момент сотрудники ведомства следят за порядком у пансионата "Заря", который выполняет функции обсерватора.

Охранять другие учреждения будут в том случае, если появится такая необходимость. Речь идет о больницах, в которые поступают больные с ОРВИ, гриппом и пневмониями.

В "Зарю" отправляют граждан, которые нарушили режим самоизоляции.

Ранее Piter.TV рассказал о штрафах за нарушение правил в период распространения коронавируса.

Фото: пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО