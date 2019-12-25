В Петербурге резко увеличилась заболеваемость COVID-19

За сутки снова более 200 заболевших.

За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 210 новых случаев коронавируса, впервые с 19 июля. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с эпидемией. Всего в Северной столице, по официальным данным, заболели 38 218 человек.

В этом же время независимые исследования показывают, что реальное число переболевших инфекцией петербуржцев может быть в 15-20 раз больше. Многие переболели, не зная, что это коронавирус или бессимптомно.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 был поставлен 1 035 789 россиянам.

Петербург вновь лидирует по числу смертей от коронавируса за сутки.

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