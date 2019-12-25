Петербург вновь лидирует по числу смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа инфекция унесла жизни 20 человек.

После 1-дневной передышки Петербург вновь возглавил список городов России по числу смертей от коронавируса за сутки. За прошедшие 24 часа инфекция унесла жизни 20 горожан. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России за указанный период зафиксировано 122 новых летальных случая. После Петербурга по числу смертей следует Москва (16), Воронежская область (6), Московская и Ростовская области (по 5) и другие регионы страны. В Ленобласти за минувшие сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 2 человека.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 17 993 россиян, 850 049 людям удалось выздороветь.

Ранее мы рассказывали, что откроется в Петербурге 7 и 12 сентября.

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