В Петербурге коронавирус выявили у 210 человек

Из городских больниц выписали 123 человека.

За последние сутки в России подтвердили 5 099 случаев коронавируса в 83 субъектах, в том числе 1184 (23,2%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 210 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 37. За последние сутки подтверждена смерть 122 пациентов, в том числе 20 человек – в Петербурге и 2 – в Ленобласти.

За последние сутки выписано 6 772 пациента, в том числе 123 человека в Петербурге и в – в 47 регионе.

Фото: Piter.TV