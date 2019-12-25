В Петербурге резко сократилось количество смертей от коронавируса за сутки

За прошедшие 24 часа в городе на Неве зафиксировали 20 смертельных исходов от КОВИД.

За минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 20 новых летальных исходов от коронавирусной инфекции. Это почти в 3 раза меньше, чем днем ранее, когда болезнь унесла жизни 57 петербуржцев. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России подтвержден 361 новый летальный случай от КОВИД. Больше всего умерших в Москве – 71. В тройке лидеров кроме двух столиц также Московская область, где за прошедшие 24 часа умерли 20 человек.

Далее следуют Ростовская область (19), Красноярский край (17), Нижегородская область (14) и другие регионы РФ.

С начала пандемии болезнь унесла жизни 36 540 россиян, выздоровели 1 611 445 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге 23 ноября вступили в силу новые коронавирусные ограничения.

Фото: Piter.TV