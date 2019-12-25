За прошедшие сутки в Петербурге коронавирус унёс жизни 57 пациентов

За последние сутки в России подтверждено 401 летальный случай.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно о том, что в Петербурге за сутки от COVID-19 скончались 57 горожан. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтверждено 401 летальный случай. Больше всего смертей за сутки зафиксировали в Москве — 75 человек. Отметим, что за весь период в стране умерло 35 778 россиян.

Также за прошедшие сутки по выздоровлению в России выписано 26 021 человек. В Петербурге от коронавируса вылечились 1275 горожан.

Ранее мы сообщали о том, что в Московском районе начали бесплатно выдавать лекарства пациентам с коронавирусом.

Фото:Piter.TV