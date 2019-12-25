В Московском районе начали бесплатно выдавать лекарства пациентам с коронавирусом

Лекарства приобретены за счет средств федерального бюджета.

В воскресенье, 22 ноября, стало известно, что в Московском районе началась раздача бесплатных лекарств от COVID-19. Об этом сообщили в официальной группе района в социальной сети "ВКонтакте".

Медикаменты получают местные жители, у которых подтвержден диагноз COVID-19. Им выдают лекарства на дому по назначению врача в соответствии с необходимой схемой лечения.

Стоит отметить, что пока лекарства получают пациенты поликлиники № 21. Медикаменты приобретены за счет средств федерального бюджета..

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 2476 новых заболевших ковидом.

Фото:Piter.TV