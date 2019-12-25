В Петербурге выявили 2476 новых заболевших ковидом. В Ленобласти – 202

Также в городе скончались 70 человек.

За минувшие сутки, 20 ноября, в России выявили 24 822 новых случая заражения коронавирусом. Из этого числа 2476 случаев пришлись на петербуржцев, а 202 – на жителей Ленобласти. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19.

За те же сутки в городе умерли из-за вируса 70 человек, в области обошлось без летальных исходов. Также 1275 горожан и 229 жителей области переболели ковидом и успешно пошли на поправку.

Всего за время пандемии в Петербурге заболели свыше 95 тысяч человек, скончались 4896, выздоровели 55 704 пациента. В области заразились чуть больше 15 тысяч человек, не справился с болезнью 131 житель, выздоровели 9453 пациента.

Фото: pixabay; оперштаб