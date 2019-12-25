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В России установлен суточный рекорд по числу случаев коронавируса
Сегодня, 10:55
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lesjasap

В России установлен суточный рекорд по числу случаев коронавируса

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За последние сутки в РФ зараженных коронавирусом стало на 24 822 человека больше.

В России установлен суточный рекорд по числу случаев коронавируса. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Специалисты уточнили, что число новых зарегистрированных пациентов с COVID-19 по стране возросло на 24 822 человека. 

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 822 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 816 (23,4%) без клинических проявлений

оперштаб по борьбе с коронавирусом в России

На данный момент общее число зараженных - 2 064 748. При этом темп прироста новых пациентов составил 1,2 процента.

В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавируса.

Фото: Pixabay.com

Теги: оперштаб, рекорд, статистика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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