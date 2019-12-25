В России установлен суточный рекорд по числу случаев коронавируса. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Специалисты уточнили, что число новых зарегистрированных пациентов с COVID-19 по стране возросло на 24 822 человека.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 822 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 816 (23,4%) без клинических проявлений
оперштаб по борьбе с коронавирусом в России
На данный момент общее число зараженных - 2 064 748. При этом темп прироста новых пациентов составил 1,2 процента.
В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавируса.
Фото: Pixabay.com
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