Этот период зависит о т формы заражения.

В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавируса. Информацией с журналистами "Российской газеты" поделилась заместитель главы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. Она объяснила, в какой период инфицированный человек наиболее опасен для окружающих.

Эксперт подчеркнула, что коронавирус в верхних дыхательных путях может сохранять высокую концентрацию за 2-3 дня до того, как появятся характерные признаки заболевания (кашель или потеря обоняния). Именно высокий уровень выделения инфекции в верхних дыхательных путях является основным признаком заразности пациента.

Активно вирус распространяется в первую неделю после заражения. Позже эта способность инфекции снижается, но сохраняется до 10 дней (в случае легкой формы). При средней и тяжелой формах период увеличивается до трех недель.. При угнетенном иммунитете вирус способен выделяться до 70 дней, а обломки генетического материала, определяемые ПЦР-тестами - до 90-105 дней.

Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной".

Фото: Piter.tv