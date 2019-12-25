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Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
Сегодня, 9:55
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lesjasap

Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"

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Все желающие вакцинируются препаратом в 2021 году.

Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной". Специалисты отметили, что при значительном увеличении производства вакцины всех желающих препаратом привьют в течение следующего года. 

Это возможно при значительном увеличении производства вакцины. В настоящее время проводятся работы, направленные на масштабирование технологии производства

заявление пресс-службы Роспотребнадзора

Напомним, что противокоронавирусная вакцина "ЭпиВакКорона" зарегистрирована в России 13 октября. Ее созданием занимались представители научного центра "Вектор". Препарат основан на пептидных антигенах. Минздрав РФ одобрил проведение пострегистрационных исследований вакцины.

Голикова: вакцина от "Вектора" может поступить в гражданский оборот до 10 декабря.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, вакцинация, вектор, роспотребнадзор, эпиваккорона
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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