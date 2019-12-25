Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной". Специалисты отметили, что при значительном увеличении производства вакцины всех желающих препаратом привьют в течение следующего года.
Это возможно при значительном увеличении производства вакцины. В настоящее время проводятся работы, направленные на масштабирование технологии производства
заявление пресс-службы Роспотребнадзора
Напомним, что противокоронавирусная вакцина "ЭпиВакКорона" зарегистрирована в России 13 октября. Ее созданием занимались представители научного центра "Вектор". Препарат основан на пептидных антигенах. Минздрав РФ одобрил проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Голикова: вакцина от "Вектора" может поступить в гражданский оборот до 10 декабря.
Фото: Piter.tv
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