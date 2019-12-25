"Вектор" направит в оборот часть вакцины от COVID-19 до конца испытаний

Это произойдёт параллельно с пострегистрационными исследованиями.

Центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" направит в оборот часть вакцины от COVID-19 до конца пострегистрационных испытаний. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Планируется часть вакцины параллельно с пострегистрационными исследованиями направить для применения в гражданском обороте. цитата из сообщения Роспотребнадзора

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после введения вакцины она имеет "очень хороший" титр антител от коронавируса. Чиновница отметила, что ей сделали прививку от COVID-19 вакциной, разработанной медицинским центром "Вектор". Даже при наличии антител к инфекции Попова считает себя обязанной носить медицинскую маску на публичных мероприятиях, так как заботится об окружающих ее людях.

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