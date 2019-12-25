Попова рассказала об "очень хорошем" титре антител после вакцинации от коронавируса

Чиновница продолжит носить медицинскую маску.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что после введения вакцины она имеет "очень хороший" титр антител от коронавируса. Об этом чиновница рассказала журналисту телеканала "Россия-1" Сергею Брилеву в рамках программы "Вести в субботу".

Я вакцинирована, у меня очень хороший титр антител Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница отметила, что ей сделали прививку от COVID-19 вакциной, разработанной медицинским центром "Вектор". Даже при наличии антител к инфекции Попова считает себя обязанной носить медицинскую маску на публичных мероприятиях, так как заботится об окружающих ее людях.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин проинформировал общественность о том, что вице-премьер России Татьяна Голикова вакцинировалась от коронавируса.

Анна Попова заявила, что необходимость в масках отпадет после вакцинации.

Фото: Kremlin.ru