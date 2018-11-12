Петербуржцы начали массово скупать жилье в новостройках

Горожане боятся повышения цен после перехода на эскроу-счета.

В начале 2019 года в Петербурге и Ленобласти ощутимо выросло число желающих купить жилье в новостройке. По сравнению с прошлым годом количество долевых договоров выросло на 40 % в городе и на 10,7 % в области. Об этом сообщает Regnum.

Эксперты связывают это с грядущим переходом застройщиков на эскроу-счета. Новый закон вступает в силу с 1 июля. Согласно ему, все деньги дольщиков будут поступать на специальный счет. Строители смогут получить их только после ввода объекта в эксплуатацию. До этого времени они будут вынуждены возводить дома за свой счет.

Ранее мы писали, что в Петербурге продали первую квартиру с использованием эскроу-счета.

Фото: Piter.TV