В Петербурге развернут более двух тысяч коек для пациентов с COVID-19

Во вторник, 22 декабря, откроется на прием восьмой павильон "Ленэкспо".

Власти Санкт-Петербурга планируют до конца декабря развернуть еще более 2 тысяч коек для пациентов с коронавирусом. Об этом "Петербургскому Дневнику" сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

По данным на 20 декабря, в городе осталось менее 1% коек для пациентов с COVID-19. При этом не были учтены дальнейшие выписки пациентов, с этим учетом в городе сейчас свободны 3,7% коек. Всего функционируют около 11 тысяч коек.

Во вторник, 22 декабря, откроется на прием восьмой павильон "Ленэкспо" – 474 койки для пациентов в тяжелом состоянии и средней степени тяжести, в общей сложности до конца года - порядка 1,5 тыс. Дополнительные места 23 декабря городу предоставят федеральные учреждения - центр Алмазова и Первый медицинский университет – всего около 210 коек. В пятницу, 25 декабря, ожидается открытие первого стационара-трансформера на базе госпиталя ветеранов войн.

Петербург по-прежнему лидирует по числу смертей от коронавируса за сутки.

Фото: Piter.tv