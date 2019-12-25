Петербург по-прежнему лидирует по числу смертей от коронавируса за сутки

В городе на Неве выявили еще 77 летальных случаев.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 77 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей от КОВИД город на Неве по-прежнему занимает первое место в списке регионов РФ. На втором – Москва, где от коронавируса скончались еще 75 человек. В топ-5 также попали Пермский край и Ульяновская область (по 19), Воронежская область, Нижегородская область, Красноярский край и Иркутская область (по 16).

В целом по России зарегистрировали 493 новых смертельных исхода от КОВИД. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 51 351 россиян, выздоровели – 2 295 362.

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