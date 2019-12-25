В Петербурге одобрили строительство научно-хранительского центра Кунсткамеры

Общая площадь объекта – 25 тысяч квадратных метров.

В Петербурге разрешили строить научно-хранительский центр музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Единый заказчик в сфере строительства".

Центр будет располагаться на месте недостроенного НИИ прикладной астрономии РАН на Заповедной, 51/3. Через три года на этом месте должно появится хранилище музея. Согласно техническому заданию, здание будет состоять из 8 этажей, высота которого составит 40 метров. Общая площадь объекта – 25 тысяч квадратных метров.

Ранее музей объявил конкурс на строительство, победителем которого стала московская компания "Амдтехнологии". Компания выиграла аукцион, предложив 5 310 152 546 рублей. Начальная цена контракта оценивалась в 5 331 478 460,18 рублей.

Фото: wikipedia.org