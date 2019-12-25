Петербургский депутат Четырбок взялся за разработку понятия "авторские бары"

Парламентарий планирует выделить такие бары в правовом поле и определить условия их работы.

Депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок создал рабочую группу по проработке предложений о продаже алкоголя в "авторских барах". Об этом парламентарий сообщил в своем "Телеграм" 14 июля.

По словам Четырбока, в правовом поле нет правил, касающихся продажи алкоголя в так называемых "авторских барах", и если назрела проблема, то нужно отрегулировать порядок работы таких заведений. Изначально депутат предложил запретить продажу спиртного в заведениях, площадь которых меньше 50 квадратных метров, и этой инициативой массово возмутились предприниматели и петербуржцы. Рестораторы заявили, что законопроект лишит работы множество приличных баров и кафе, которые не доставляют неудобства местным жителям, в отличие от "наливаек". Теперь Четырбок планирует обособить авторские бары, определить их преференции и условия их предоставления.

Первое и ключевое, что могу сказать со стопроцентной уверенностью — на такие заведения не должно быть жалоб местных жителей. Денис Четырбок

Ранее депутаты Петербурга назвали "необоснованной шумихой" новости о закрытии маленьких баров

Фото: pixabay