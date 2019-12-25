В Петербурге разработают Концепцию развития культуры до 2035 года

Для этого создадут новый Совет.

В Петербурге разработают и примут Концепцию развития культуры до 2035 года. Посредником между властями и культурной станет новый Совет по культуре при Губернаторе. Об этом заявил Александр Беглов во время выступления в Законодательном собрании 12 мая.

По словам градоначальника, за последние годы в городе значительно вырос интерес к "внебюджетной культуре". В связи с этим ей нужны новые стимулы и формы поддержки. Петербург будет помогать центрам современного искусства, в частности проекту "Открытая сцена" на территории бывшего завода "Арсенал".

До конца 2021 года появится государственный сервис для кинопроизводителей и съемочных групп, работающий по принципу "единого окна". Принцип заключается в том, что при предоставлении госуслуг предусматривается исключение или максимально возможное ограничение участия заявителей (граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) в процессах сбора из разных инстанций и предоставления в разные инстанции различных документов и справок, подтверждающих права заявителей на получение государственных услуг.

Ранее губернатор отчитался о том, как правительство поддерживало сферу культуры в пандемию.

Фото: Piter.TV