Культура стала одной из наиболее пострадавших отраслей во время пандемии в Петербурге

Градоначальник отчитался о том, как правительство поддерживало сферу культуры в пандемию.

Сфера культуры в Петербурге потеряла в 2020 году 2 млрд рублей. Она стала одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей в городе. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время доклада о работе правительства в прошлом году 12 мая.

Градоначальник заявил о том, что власти не стали снижать госзадание для театров и концертных организаций. По его словам, это позволило позволило сохранить среднюю зарплату по отрасли и творческие коллективы. Субсидии негосударственным театрам в пандемию увеличили на 41%.

Многие мероприятия все же пришлось перенести на 2021 год. Важные городские мероприятия прошли в онлайн-формате.

В прошлом году ввели в эксплуатацию здание детской музыкальной школы в Приморском районе. Новые помещения получили Театр Дождей, Академический русский оркестр им. Андреева, Музей обороны и блокады Ленинграда. В последнем речь идет о павильоне в Московском Парке Победы на месте бывшего кинотеатра "Глобус".

Фото: Piter.TV