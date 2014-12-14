В Петербурге растут пробки из-за бесплатного проезда на ЗСД

Так, за вечер произошло несколько незначительных ДТП, их участники уже разъехались.

В четверг вечером, 28 июля, в Центральном районе Петербурга высокий трафик на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

Так, за вечер произошло несколько незначительных ДТП, их участники уже разъехались. Причина аварий — невнимательность в условиях повышенной транспортной загрузки. Дорожники предупреждали о том, что такое может быть, и просили водителей быть аккуратными.

Напомним, что в связи с репетицией и проведением Главного военно-морского парада РФ 28 и 31 июля одновременно разведут четыре моста. В это время проезд по ЗСД для петербуржцев станет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба Западного скоростного диаметра. С 10:00 до 14:00 28 и 31 июля проезд по центральной части ЗСД (от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта) и обратно будет бесплатным.

Ранее врачи Петербурга выходили малышку, которая весила 460 грамм. Девочка поступила в больницу 10 февраля, ее гестационный возраст составлял 22 недели.

Фото: Piter.tv

