Врачи Петербурга выходили малышку, которая весила 460 грамм

Девочка поступила в больницу 10 февраля, ее гестационный возраст составлял 22 недели.

В четверг, 28 июля, из Первой детской городской больницы выписали малышку, которая поступила в реанимацию с весом 460 грамм. Новорожденная стала самым маленьким ребенком, которого выходили врачи стационара, рассказывают в комздраве.

Девочка поступила в больницу 10 февраля, ее гестационный возраст составлял 22 недели. Более пяти месяцев длилось лечение. В возрасте двух месяцев с массой тела 1080 грамм для дальнейшего наблюдения и лечения девочку перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных.

Медики оценивают состояние малышки как удовлетворительное. На момент выписки вес ребенка составил 3006 грамм. Семья отправилась домой, но остается под наблюдением врачей Детского городского многопрофильного клинического специализированного центра высоких медицинских технологий.

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Фото: Piter.tv

