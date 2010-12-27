Названы самые востребованные профессии в Петербурге

Также спросом пользуются инженеры.

Во вторник, 5 ноября, эксперты назвали самые востребованные профессии в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба HeadHunter Северо-Запад.

Аналитики провели анализ более 8 843 вакансий, которые были открыты в период с 1 июля по 30 сентября 2019 года в Петербурге. Выяснилось, что самые самой востребованной профессией в городе на Неве считается программист. Соответствующие объявления составляют 45% от всех вакансий в профобласти. Далее по популярности — инженеры. Треть. и четвертую строчки заняли специалисты в области управления проектами (12%) и телекоммуникаций (10%).

По словам специалистов, самая высокая зарплата у Python разработчика. Работодатель готов платить работнику до 400 тысяч рублей. Второе место занимает руководитель обособленного подразделения в сфере электроники и приборостроения с ежемесячным окладом от 300 до 400 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали о том, что нагрудный знак Губернатора Санкт-Петербурга "За милосердие" вручат 27-ми петербуржцам.

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