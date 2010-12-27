Больше всего получают разработчики.

Во вторник, 8 октября, аналитики составили список самых высокооплачиваемых профессий в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

По словам специалистов, самая высокая зарплата у Python разработчика. Работодатель готов платить работнику до 400 тысяч рублей. Второе место занимает руководитель обособленного подразделения в сфере электроники и приборостроения с ежемесячным окладом от 300 до 400 тысяч рублей. Замыкает тройку разработчики для Senior Аndroid и iOS, они зарабатывают около 300 тысяч рублей.

Напоним, что ранее специалисты проанализировали рынок труда Петербурга по итогам III квартала 2019 года. Как оказалось, среднемесячная зарплата в городе выросла до 48 500 рублей. Отмечается, что чаще всего петербуржцы ищут работу в сфере транспорта и логистики. Однако, самые высокие зарплаты наблюдаются в строительстве, со среднемесячным окладом в 62 900 рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге закрылось турагентство. Около 300 горожан осталось без отдыха.

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