Эксперты: в Петербурге средняя зарплата выросла на 5% за год

Среднемесячная зарплата в городе составила 48 500 рублей.

В понедельник, 7 октября, стало известно о том, что в Северной столице выросла средняя зарплата. Соответствующее исследование провели эксперты сервиса "Авито.работа".

Специалисты проанализировали рынок труда Петербурга по итогам III квартала 2019 года. Как оказалось, среднемесячная зарплата в городе выросла до 48 500 рублей. Отмечается, что чаще всего петербуржцы ищут работу в сфере транспорта и логистики. Однако, самые высокие зарплаты наблюдаются в строительстве, со среднемесячным окладом в 62 900 рублей.

Самый маленький среднемесячный оклад у горожан. которые трудятся в сфере туризма и ресторанного бизнеса. Они получают 37 тысяч рублей.

Отметим, что в III квартале 2019 года среди 23 крупнейших российских городов Москва и Петербург лидируют по уровню зарплат.

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