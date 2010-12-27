Беглов рассказал о планах развития петербургского метро

Градоначальник подвел итоги рабочей недели в Северной столице.

Александр Беглов вспомнил, что на этой неделе открылся Фрунзенский радиус подземки. Политик решил уточнить, какие планы на метро у города на ближайшие пять лет.

В настоящее время в работе находятся две станции Красносельско-Калининской линии: "Путиловская" с переходом на "Кировский завод" и "Юго-3ападная", за которой появится задел под сооружение ветки к электродепо "Красносельское". Еще две станции появятся на Лахтинско-Правобережной линии. На "Горном институте" ведутся строительно-монтажные работы, станцию метро "Кудрово" ждут предпроектные проработки и проект планировки территории.

Третья линия разрастется на север на две станции после "Беговой" – на "Туристскую" и "Шуваловский проспект". По планам Беглова, Фрунзенско-Приморская линии должна "прирасти" "Шуваловским проспектом - 2", с переходом на Невско-Василеостровскую линию.

Не снимается с повестки дня вопрос о строительстве вторых вестибюлей "Василеостровской" и "Балтийской", а также станции "Театральная".

Ранее мы рассказывали о том, что станции Фрунзенского радиуса метро открыли для петербуржцев. Подробный репортаж Piter.TV можно увидеть по ссылке.

Фото: Александр Беглов / "ВКонтакте"