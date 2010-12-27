В Петербурге закрылось турагентство. Около 300 горожан осталось без отдыха

В городе перестали работать сразу 9 офисов компании.

Во вторник, 8 октября, стало известно о том, что в Петербурге перестали работать 9 офисов туркомпании "Феном Тур". Об этом сообщает "Фонтанка".

О закрытии фирма объявила несколько дней назад. Представители заявили, что по всем вопросам следует обращаться в полицию или к туроператорам, от которых продавались туры. Известно, что компания работала как агентская сеть по франчайзингу с TUI, Tez Tour, "Пегас Туристик" и Coral Travel.

По данным специалистов, около 300 горожан осталось без отдыха. Многие написали заявления в полицию.

Ранее мы сообщали о том, что Uber списал у петербурженки за поездки 174 тысяч рублей.

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