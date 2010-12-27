Пропажу денег женщина заметила лишь через год.

Во вторник, 8 октября, стало известно о том, что Uber списал у петербурженки за поездки 174 тысяч рублей. Об этом сообщает издание "КП-Петербург".

По словам пострадавшей, несколько лет назад она взяла в одном из банков кредитную карту с лимитом до 189 тысяч рублей. Однако, женщина решила не использовать ее. Осенью 2015 года петербурженка узнала. что Uber начал снимать небольшие суммы с этой карточки. Вначале это были небольшие суммы.

Сначала это было по 150 рублей. Когда я проверяла выписку, я их не замечала. Думала, что это какая-то покупка по мелочи в магазине. На самом деле тогда у меня не самый лучший период в жизни был: я попала в ДТП, сломала ребро и занималась лечением рассказывает горожанка

Спустя год женщина узнала, что весь лимит на карте исчерпан. Сотрудник банка заявил, что деньги ушли на погашение поездок на такси.

Я стала проверять все суммы снятия денег этим такси и насчитала 174 тысяч рублей. Сам Uber позже насчитал 172 тысячи рублей отметила петербурженка

В итоге женщина обратилась в МВД Петербурга, предварительно пообщавшись с представителем Uber. Возбуждено уголовное дело по стать "Мошенничество". В настоящее время, полицейские ищут мошенников.

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