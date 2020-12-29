В Петербурге рассматривают возможность смягчения ограничений для общепита

Чиновники и предприниматели обсудили возможность смягчения ограничений и снижения налоговой нагрузки на бизнес.

Власти Северной столицы вновь рассматривают возможность смягчения ограничений для общепита. Об этом сообщает пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Заседания прошли в минувшую среду, 13 января. Во время обсуждений предприниматели Северной столицы попросили чиновников рассмотреть возможность дополнительного снижения налоговой нагрузки.

Также бизнесмены проявили интерес к получению займов в Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Ранее мы сообщали о том, что подсчитаны потери рестораторов Петербурга в новогодние праздники.

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