В Петербурге рассматривают возможность смягчения ограничений для общепита

Власти Северной столицы вновь рассматривают возможность смягчения ограничений для общепита. Об этом сообщает пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.
Заседания прошли в минувшую среду, 13 января. Во время обсуждений предприниматели Северной столицы попросили чиновников рассмотреть возможность дополнительного снижения налоговой нагрузки.
Также бизнесмены проявили интерес к получению займов в Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.
Ранее мы сообщали о том, что подсчитаны потери рестораторов Петербурга в новогодние праздники.
Фото: pixabay
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