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В Петербурге рассматривают возможность смягчения ограничений для общепита
Сегодня, 10:34
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге рассматривают возможность смягчения ограничений для общепита

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Чиновники и предприниматели обсудили возможность смягчения ограничений и снижения налоговой нагрузки на бизнес.

Власти Северной столицы вновь рассматривают возможность смягчения ограничений для общепита. Об этом сообщает пресс-служба комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга.

Заседания прошли в минувшую среду, 13 января. Во время обсуждений предприниматели Северной столицы попросили чиновников рассмотреть возможность дополнительного снижения налоговой нагрузки.

Также бизнесмены проявили интерес к получению займов в Фонде содействия кредитованию малого и среднего бизнеса.

Ранее мы сообщали о том, что подсчитаны потери рестораторов Петербурга в новогодние праздники.

Фото: pixabay

Теги: общепит спб, ограничения, рестораторы, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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