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В Петербурге раньше времени распустились подснежники
Сегодня, 12:08
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге раньше времени распустились подснежники

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Цветы заметили в историческим микрорайоне города Средняя Рогатка.

Ранняя оттепель разбудила не только медведей в центре "Велес", но и растения. Так, раньше срока в городе распустились подснежники. Цветы заметили в историческим микрорайоне города Средняя Рогатка.

Отметим, что минувший вторник, 15 февраля, стал самым теплым днем с начала зимы. Максимальная температура воздуха вчера достигла +4,4 градуса. Прежним лидером зимы было 13 января, когда термометры показали +3,5 градусов.

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее

Теги: оттепель, подснежники
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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