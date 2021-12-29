В Петербурге раньше времени распустились подснежники

Цветы заметили в историческим микрорайоне города Средняя Рогатка.

Ранняя оттепель разбудила не только медведей в центре "Велес", но и растения. Так, раньше срока в городе распустились подснежники. Цветы заметили в историческим микрорайоне города Средняя Рогатка.

Отметим, что минувший вторник, 15 февраля, стал самым теплым днем с начала зимы. Максимальная температура воздуха вчера достигла +4,4 градуса. Прежним лидером зимы было 13 января, когда термометры показали +3,5 градусов.

Фото: ВКонтакте / Средняя Рогатка: сделаем жизнь комфортнее