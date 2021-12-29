Минувший вторник стал самым теплым днем в Петербурге с начала зимы

Максимальная температура воздуха достигла +4,4 градуса.

Минувший вторник, 15 февраля, стал самым теплым днем в Петербурге с начала нынешней зимы. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Максимальная температура воздуха вчера достигла +4,4 градуса. Прежним лидером зимы было 13 января, когда термометры показали +3,5 градусов.

При этом вчерашний день не смог побить суточный рекорд 15 февраля. Он так и остался за 15 февраля 2019 года и составляет +4,8 градусов.

Ранее мы писали, что в Петербурге десятки чаек могли погибнуть из-за петард.

Фото: Piter.TV