В Петербурге рабочие завершили забастовку у "Лахта Центра"

Строители вернулись к трудовым обязанностям.

Конфликт, разгоревшийся на стройке "Лахта Центра", погашен.

Как рассказали 18 июля РИА "Новости" представители строительной компании "Ренессанс Констракшн", бастовавшие вернулись к своей работе. Протестовавшие выдвинули требования о дополнительных выплатах, некоторые из которых были удовлетворены.

Напомним, в минувшую пятницу у "Лахта Центра" рабочие вышли на массовую забастовку. На место прибыли корреспонденты "Невских новостей", которые столкнулись с агрессивным поведением бастующих. Нам удалось узнать некоторые детали конфликта.

Фото: Piter.tv