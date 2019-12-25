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В Петербурге рабочие завершили забастовку у "Лахта Центра"
Сегодня, 17:44
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В Петербурге рабочие завершили забастовку у "Лахта Центра"

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Строители вернулись к трудовым обязанностям.

Конфликт, разгоревшийся на стройке "Лахта Центра", погашен.

Как рассказали 18 июля РИА "Новости" представители строительной компании "Ренессанс Констракшн", бастовавшие вернулись к своей работе. Протестовавшие выдвинули требования о дополнительных выплатах, некоторые из которых были удовлетворены.

Напомним, в минувшую пятницу у "Лахта Центра" рабочие вышли на массовую забастовку. На место прибыли корреспонденты "Невских новостей", которые столкнулись с агрессивным поведением бастующих. Нам удалось узнать некоторые детали конфликта.

Фото: Piter.tv

Теги: забастовка, лахта центр
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости России,

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