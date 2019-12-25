В Петербурге проведут семинары для членов Молодежной коллегии

Семинары будут проходить два дня в отеле "Райвола" в Рощино.

В эти выходные, 28 и 29 августа в загородном отеле "Райвола" в Рощино состоятся семинары для членов Молодежной коллегии Петербурга, куда входят активные горожане, реализующие себя в самых разных проектах.

За семь месяцев текущего года члены коллегии провели более 50 мероприятий, участие в которых приняли более 5 тыс. молодых людей. Помимо этого ежегодно органы молодежного самоуправления проводят более 300 мероприятий, где участвуют более 30 тыс. талантливых людей.

В этот раз семинары будут посвящены созданию условий для обеспечения эффективной деятельности Молодежной коллегии. Прибывшим участникам расскажут, как правильно управлять проектами, развивать лидерские качества и навыки работы. Также запланирован нетворкинг с целью выстраивания доверительных и долгосрочных отношений внутри команды. В рамках мероприятия молодым людям предоставится возможность проявить себя на мастер-классе по гибкой методологии разработки проектов и мастер-классе по управленческим поединкам.

Ранее мы писали, что лауреатам Молодежной премии в Петербурге вручат по 100 тыс. рублей.

Фото: pexels