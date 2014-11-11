Лауреатам Молодежной премии в Петербурге вручат по 100 тыс. рублей

В этом году премия будет присуждаться десятый раз.

С 23 августа в Петербурге стартовал прием заявок на соискание Молодежной премии в области художественного творчества. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Премия присуждается победителям следующих номинаций: "За достижения в области сценического творчества", "За достижения в области музыкального творчества", "За достижения в области кинотворчества", "За достижения в области изобразительного творчества".

В конкурсе могут принимать молодые люди до 30 лет. Размер премии составляет 100 тыс. рублей. Ежегодно присваивается не более 15 премий. Прием заявок завершится 22 сентября, а итоги подведут в начале октября. Торжественная церемония запланирована на декабрь.

Среди лауреатов прошлых были солист Мариинского театра Григорий Чернецов, сценарист Павел Вагин, актриса кино Дарья Жовнер.

Фото: комитет по культуре Петербурга