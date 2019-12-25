В состав Молодежной коллегии города вошли 37 человек

Представителей коллегии можно будет найти в семи профильных комиссиях.

Стало известно о том, что в Петербурге выбрали новый состав Молодежной коллегии города. В число молодых управленцев в совещательном органе при губернаторе города вошли 37 человек. Александр Беглов 9 октября подписал постановление об утверждении состава коллегии.

Отмечается, что управленцы будут заниматься различными вопросами в семи профильных комиссиях. Молодым участникам коллегии предстоит заняться вопросами вопросами массовых коммуникаций, информатизации, образования, экономики, здравоохранения, экологии и молодежного самоуправления. В комиссиях можно заниматься реализацией молодежных проектов и идей в сотрудничестве с городским правительством.

Кандидаты, не включенные в состав коллегии, составят ее кадровый резерв. Председателем коллегии стала Дарья Белякова.

Молодежная коллегия – совещательный орган при главе города, работающий с 2012 года.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга не заинтересованы вводить новые ограничения по коронавирусу. Главное условие – соблюдение горожанами и компаниями санитарных мер.

Фото: Piter.tv