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В состав Молодежной коллегии города вошли 37 человек
Сегодня, 17:43
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В состав Молодежной коллегии города вошли 37 человек

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Представителей коллегии можно будет найти в семи профильных комиссиях.

Стало известно о том, что в Петербурге выбрали новый состав Молодежной коллегии города. В число молодых управленцев в совещательном органе при губернаторе города вошли 37 человек. Александр Беглов 9 октября подписал постановление об утверждении состава коллегии. 

Отмечается, что управленцы будут заниматься различными вопросами в семи профильных комиссиях. Молодым участникам коллегии предстоит заняться вопросами вопросами массовых коммуникаций, информатизации, образования, экономики, здравоохранения, экологии и молодежного самоуправления. В комиссиях можно заниматься реализацией молодежных проектов и идей в сотрудничестве с городским правительством.

Кандидаты, не включенные в состав коллегии, составят ее кадровый резерв. Председателем коллегии стала Дарья Белякова.

Молодежная коллегия – совещательный орган при главе города, работающий с 2012 года. 

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга не заинтересованы вводить новые ограничения по коронавирусу. Главное условие – соблюдение горожанами и компаниями санитарных мер.

Фото: Piter.tv

Теги: молодежная комиссия, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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