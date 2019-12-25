Власти Петербурга не заинтересованы вводить новые ограничения по коронавирусу

Главное условие – соблюдение горожанами и компаниями санитарных мер.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города не заинтересованы вводить новые ограничения по коронавирусу в Северной столице. Заявление градоначальника прозвучало на заседании городского общественного совета по развитию малого предпринимательства, которое состоялось 9 октября.

Беглов отметил, что ограничения можно не вводить при условии, если горожане и предприятия будут соблюдать санитарные меры. Губернатор признал, что на текущий момент ситуация с вирусом в городе "осложняется", заболеваемость – в два раза выше, чем выздоровление.

Все зависит от нашей дисциплины, сознательности – сказал Беглов.

Губернатор заявил, что вне зависимости от расходов городского бюджета на борьбу с коронавирусом, в 2020 году удалось сохранить финансирование всех социальных программ. Малый и средний бизнес получили помощь в размере почти 18 млрд рублей. Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга заявил, что из-за пандемии пострадали 36,2% предприятий малого и среднего бизнеса, сообщил ТАСС.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург будет строить новые резервные стационары для коронавирусных пациентов. Решение о формировании временных госпиталей, в том числе и в "Ленэкспо", было принято весной, когда обострилась необходимость сохранять ресурс клиник для лечения плановых больных, отметил губернатор.

Фото: Piter.tv