Петербург будет строить новые резервные стационары для коронавирусных пациентов

О текущей хронике борьбы с коронавирусом рассказал губернатор города.

Стало известно, что в Петербурге будут развивать систему временных госпиталей – резервных стационаров, которые можно будет использовать для лечения инфекционных пациентов. Об этом губернатор Петербурга Александр Беглов заявил 8 октября в прямом эфире телеканала "Россия-24". Слова градоначальника приводят в пресс-службе Смольного.

Пандемия нас научила, что нужно иметь резерв коек. Сегодня в Петербурге он формируется за счет развития системы временных госпиталей и строительства новых стационаров – добавил губернатор.

Решение о формировании временных госпиталей, в том числе и в "Ленэкспо" (заработает 12 октября осенью), было принято весной, когда обострилась необходимость сохранять ресурс клиник для лечения плановых больных, отметил Беглов. Губернатор добавил, что проанализировав имеющийся опыт, город будет строить новые, модульные стационары, которые можно трансформировать для работы с инфекционными пациентами.

Губернатор напомнил о необходимости соблюдения масочного режима в городе.

Ранее мы сообщали о том, что аптеки Петербурга поступили три препарата для лечения коронавируса. В конце сентября данные препараты можно было купить по рецепту от врача.

Фото: Piter.tv