Временный госпиталь в "Ленэкспо" заработает 12 октября

Также пациентов с коронавирусом начнет принимать Госпиталь ветеранов войн.

В Петербурге 12 октября пациентов с коронавирусом начнут принимать еще два медучреждения. Об этом на своей странице ВКонтакте написал глава города Александр Беглов.



Сейчас с больными COVID-19 работают 13 стационаров. С 12 октября начинает работу площадка Госпиталя ветеранов войн на Народной, 21, а также временный госпиталь в "Ленэкспо". Там подготовили корпус 5 и 5а для приема среднетяжелых больных. Все койки оснащены кислородом. Оборудована реанимация.

Горожанам старше 65 Беглов рекомендовал соблюдать режим самоизоляции. Продолжают работу наши волонтеры. Они помогают купить продукты, лекарства пожилым людям, ответственно остающимся дома.

В Петербурге сохраняется запрет для несовершеннолетних на участие в массовых, спортивных и культурных мероприятиях. Важно, чтобы и после школы ребята не ходили по местам массового скопления людей.



Предприятиям рекомендуется по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. В общественных местах, в транспорте маски и перчатки обязательны к использованию.

По вопросам, связанным с коронавирусом, работает горячая линия по номеру 122.

Фото: Telegram/ Петербург против коронавируса