Павильон №5 госпиталя в "Ленэкспо" готовится к открытию 12 октября

Дальнейшее открытие остальных павильонов госпиталя будет обсуждаться по мере необходимости.

Стало известно, что первым во временном госпитале в помещениях выставочного комплекса "Ленэкспо" откроют переоборудованный павильон №5. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил начальник Госпиталя для ветеранов войн Максим Кабанов – госпиталь в "Ленэкспо" находится в его подчинении.

Отмечается, что это случился 12 октября. В павильоне уже готовы 295 коек, к каждой подключен кислород, в корпусе есть реанимация и компьютерная томография. В данный момент идет процесс получения лицензии, заявил Кабанов. Он также отметил, что открытие остальных павильонов госпиталя будет обсуждаться по мере необходимости.

В настоящее время к приему пациентов готовы корпуса 7-8 и 8А, а также 5 и 5А, которые предназначены для больных средней тяжести и тяжелых больных. Пациенты в "легкой" степени тяжести в случае открытия госпиталя отправятся в корпуса 1, 2 и 3.

Ранее мы сообщали о том, что временный госпиталь в помещениях выставочного комплекса "Ленэкспо" при необходимости сможет принять порядка 2500 пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что под госпиталь передали дополнительные корпуса, где теперь есть реанимация, системы жизнеобеспечения и компьютерные томографы. В ближайшее время все отделения снабдят отоплением, фасад здания утеплят, а также проследят за устранением недостатков, выявленных ранее.

Фото: Piter.tv