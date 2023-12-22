В Петербурге намерены усилить контроль за электросамокатами

В частности, в городе вводятся несколько инновационных технологий.

Сегодня, 18 марта, в Петербурге начался сезон средств индивидуальной мобильности (СИМ). Городской комитет по транспорту и представители трех кикшеринговых компаний – Whoosh, "Яндекс" и "Юрент" – подписали Соглашение о соблюдении правил использования СИМ на территории Петербурга на 2024 год. Документом предусмотрено усиление контроля за электросамокатами, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в городе вводятся несколько инновационных технологий. Во-первых, начнут тестировать систему "детектирования поездок вдвоем", которая запретит ездить на самокате двум и более пользователям. Кроме того, в Telegram запустят чат-бот для фиксации нарушений использования СИМ и предъявления штрафных санкций. Помимо этого, кикшеринговые компании изучат возможности верификации пользователей электросамокатов по данным использований банковский приложений или через "Госуслуги". Это сделают с целью "исключения возможности несовершеннолетними пользоваться сервисами аренды".

Напомним, в обновленной версии Соглашения добавлена зона запрета размещения СИМ в парке 300-летия. Проехаться на электросамокате не получится и в Петродворцовом районе, а именно – на Дворцовой и Разводной площадях, улице Морского Десанта.

Фото: Piter.TV